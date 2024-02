Medio Oriente: Nasr (Johns Hopkins University), Iran e Usa non vogliono una escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri in corso tra gli Stati Uniti e le milizie sostenute dall’Iran sono più “azioni dimostrative” che una vera e propria escalation, almeno per il momento. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Vali Nasr, professore di Studi sul Medio Oriente e Affari internazionali presso la Johns Hopkins University, a margine della nona edizione dei “Rome Med Dialogues – Extraordinary Expert Meeting" in corso a Roma. “Gli Stati Uniti sono stati messi nella posizione di dover reagire. Quando degli statunitensi vengono uccisi, un presidente Usa non può non reagire. E penso che il presidente (Joe Biden) si sia preso tutto il tempo per assicurarsi che la risposta fosse appropriata”, ha detto Nasr, in riferimento ai raid aerei statunitensi avvenuti venerdì, 2 febbraio, in Siria e in Iraq, in risposta alla precedente uccisione di tre militari Usa in Giordania da parte delle milizie filo-iraniane. “Questi gruppi sono sostenuti dall’Iran, ma non ci sono prove che l’Iran abbia effettivamente ordinato l’attacco. Quindi gli Stati Uniti hanno deciso di incolpare l’Iran, ma di dirigere l’attacco contro le milizie responsabili. E le milizie hanno a loro volta reagito”, ha aggiunto Nasr, commentando l’ultimo attacco con droni avvenuto stanotte nel governatorato siriano di Deir-ez-Zor, costato la vita ad alcuni combattenti delle Forze democratiche siriane (Fds), coalizione di gruppi armati a maggioranza curda alleata degli Usa. “Penso che la reazione (delle milizie filo-iraniane) non arriverà a causare altri morti statunitensi. Non adesso. Penso che entrambe le parti abbiano deciso che questo è troppo pericoloso. Sono costretti a reagire, ma non vogliono provocare un'escalation”, ha concluso. (Res)