Giappone: Meloni, nazione amica con cui Italia coopera con grandissima sintonia in molti settori strategici

- "Ringrazio il primo ministro Fumio Kishida per la calorosa accoglienza. Il Giappone è una nazione amica con cui l’Italia sta cooperando con grandissima sintonia in molti settori strategici". Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il bilaterale con l’omologo giapponese Fumio Kishida a Tokyo. "Insieme abbiamo lavorato per assicurare un efficace passaggio di consegne tra le nostre rispettive presidenze del G7 e ribadisco il mio profondo apprezzamento per l’immenso lavoro che la presidenza giapponese ha svolto lo scorso anno in un momento estremamente complesso, consentendo di mantenere viva l’attenzione sulle grandi sfide di oggi e per le quali daremo continuità con la presidenza italiana", conclude la premier. (Rin)