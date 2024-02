Turismo: Enit, sui 100 percorsi per circa 30 mila km in cammino 3,6 milioni di viaggiatori "lenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio Enit e Touring Club mette ordine ai cammini italiani e all’offerta turistica relativa: 100 i percorsi individuati per circa 30 mila km complessivi, analizzando tra questi i più visibili agli occhi dei potenziali fruitori, ovvero quelli con siti web turistici dedicati, in tutto 63. La ricerca protagonista anche in Bit a Milano e realizzata in collaborazione con Ipsos pone l’accento sul turismo escursionistico, ovvero un turismo itinerante, svolto prevalentemente a piedi in contesti generalmente rurali o montani per motivazioni naturalistiche, religiose/spirituali o di benessere psicofisico. Il 76 per cento dei siti elenca i servizi/convenzioni presenti lungo il percorso, fornisce tracce gpx e descrive gli attrattori dei territori; Il 75 per cento dei siti rilascia credenziali/testimonium; Il 73 per cento dei siti rimanda a un canale social (al primo posto si trova Facebook, al secondo Instagram e al terzo YouTube); Il 70 per cento dei siti propone guide ufficiali o materiali informativi cartacei o scaricabili; Il 52 per cento dei siti è multilingua (inglese sempre presente); Il 35 per cento dei siti offre l’acquisto di pacchetti/escursioni; Il 25 per cento dei siti fornisce il servizio di alert per informare i camminatori sulle condizioni del percorso.Lo studio riporta anche i risultati di un’indagine demoscopica condotta tra il 15 agosto e il 15 settembre 2023 su campioni rappresentativi della popolazione italiana (1.000 casi), francese, inglese e tedesca (500 casi per Paese) con metodo CAWI. Grande attenzione anche al turismo lento (a piedi e in bicicletta): in Italia sono stati stimati circa 3,6 milioni di praticanti (coloro che hanno già fatto un’esperienza di questa tipologia di turismo e che vorrebbero farla in futuro), in Francia 4,8 milioni, 5,6 in Germania e 7,1 nel Regno Unito. Per tutti questi mercati, il Paese preferito per una vacanza lenta è sempre l’Italia. (segue) (Com)