Riforme: Iv, 16 emendamenti a disegno di legge su premierato

- "Sono 16 gli emendamenti presentati al Senato da Italia Viva al disegno di legge costituzionale sul premierato, a firma Enrico Borghi e Dafne Musolino. Gli elementi qualificanti riguardano il principio del 'Simul simul', con la cancellazione della norma anti-ribaltone e del pasticcio del 'secondo premier'. L'abolizione del bicameralismo paritario e l'istituzione del Senato delle autonomie, con la riscrittura dell'articolo 55 della Costituzione. La possibilità data al premier di nominare e revocare i ministri. E il limite dei due mandati per il presidente del consiglio eletto direttamente dai cittadini". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa di Italia viva. (Com)