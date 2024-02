Spagna: Antitrust avvia procedimento sanzionatorio contro tedesca Rheinmetall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale del mercato e della concorrenza spagnola (Cnmc) ha comunicato l'apertura di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'azienda tedesca Rheinmetall, specializzata nella produzione di armamenti per possibile ostruzione del lavoro del supervisore del mercato. Rheinmetall ha acquistato Expal Systems, un'azienda spagnola del settore della difesa, per 1,2 miliardi di euro nell'agosto del 2023, dopo aver ricevuto l'autorizzazione della Cnmc nel febbraio dello stesso anno, ma, secondo l'organismo di controllo, l'azienda tedesca ha fornito informazioni "incomplete e fuorvianti" nel contesto della notifica dell'acquisto. Un cliente delle parti ha impugnato l'autorizzazione davanti al Tribunale nazionale, che ha indotto l'autorità garante della concorrenza ad avviare un'indagine per verificare se la transazione riguardasse una serie di mercati (in particolare la produzione e commercializzazione di nitrocellulosa e nitroglicerina) che Rheinmetall avrebbe omesso di notificare. (Spm)