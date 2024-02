© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul passaggio di consegne per la presidenza del G7 “noi lavoriamo in grande continuità con la presidenza giapponese”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa in occasione della sua visita in Giappone. Meloni, tra le questioni, ha citato “la tutela del diritto internazionale basato sulle regole, l’attenzione ai Paesi del Sud globale e il tema dell’intelligenza artificiale”. (Rin)