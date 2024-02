Irlanda del Nord: Sunak e Varadkar concordano sulla necessità di stabilità a Belfast

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e l'omologo irlandese, Leo Varadkar, hanno visitato lo Stormont, il parlamento di Belfast, per celebrare il ritorno della condivisione del potere in Irlanda del Nord. Downing Street ha diffuso i dettagli dell'incontro tra i due leader, che hanno concordato sulla necessità di un'Irlanda del Nord "stabile, efficace e di successo". "È stato un momento impegnativo, ma la pazienza si è rivelata fondamentale per un accordo", si legge in una nota di Downing Street. "I leader hanno ribadito la loro visione condivisa secondo cui un'Irlanda del Nord stabile, efficace e di successo avvantaggerebbe enormemente le relazioni tra Regno Unito e Irlanda. Non vedevano l'ora di rimanere in stretto contatto". (Rel)