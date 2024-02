Veneto: Bc Partners cede Gruppo Forno d'Asolo a Investindustrial e Sammontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bc Partners, primaria società di investimento internazionale ha ceduto il Gruppo Forno d'Asolo, specializzato in produzione e distribuzione d'eccellenza di prodotti da forno surgelati, ad un consorzio composto da Investindustrial e dalla famiglia Bagnoli, fondatrice di Sammontana, la prima azienda italiana di gelato. "Siamo orgogliosi – ha dichiarato Stefano Ferraresi, partner di Bc Partners -, di aver lavorato con l'amministratore delegato Alessandro Angelon e il resto del management team di Forno D'Asolo negli ultimi cinque anni. Insieme abbiamo portato l'azienda verso nuovi orizzonti, trasformando un gioiello italiano in un player globale e ambasciatore dell'artigianalità italiana. Sfruttando il nostro track record di quasi quattro decenni di investimenti in Italia e la nostra comprovata esperienza di investimenti di successo nel settore alimentare, abbiamo contribuito al forte sviluppo internazionale dell'azienda e a posizionare il gruppo al meglio per proseguire il suo percorso di crescita". "A nome del team di Forno d'Asolo – ha dichiarato Alessandro Angelon, Ad del Gruppo FdA Group -, vorrei ringraziare Bc Partners per il supporto negli ultimi cinque anni. BC Partners è un investitore con una grande reputazione nel mercato italiano, data la sua profonda conoscenza del settore alimentare e la lunga esperienza nell'aiutare le imprese italiane a crescere ed espandersi a livello internazionale. Quando ho conosciuto il team nel 2018, ho subito capito che sarebbe stato il partner ideale per aiutare la nostra azienda a raggiungere nuovi obiettivi. BC Partners ha avuto un ruolo determinante nella creazione di un player globale del settore e ora possiamo guardare avanti con fiducia e continuare il nostro importante percorso di crescita con i nostri nuovi partner" ha poi concluso. (Rin)