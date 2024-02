Agricoltura: Avanza (Azione), serve revisione Green deal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli agricoltori "è legittima, che ci siano dei punti del Green deal da rivedere è fuori di dubbio". Lo ha detto Caterina Avanza, responsabile Agricoltura di Azione, intervenendo a "Primo piano", approfondimento politico di Cusano News 7. "Attenzione, però, a non cadere nelle accuse da tifoserie, quel dare la colpa all'Europa come fa la destra o al governo, come fanno a sinistra - ha aggiunto Avanza -. Azione ha sempre ribadito che gli obiettivi del patto sono fondamentali, arrivare cioè alla decarbonizzazione della nostra economia al 2050, perché il cambiamento climatico è il primo nemico degli agricoltori. Bisogna ragionare sul come riuscirci, di certo non con gli slogan di Salvini o con la retorica della sinistra".(Rin)