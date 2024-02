Germania: appello dei discendenti dei congiurati contro Hitler, difendere la democrazia da Afd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I discendenti dei congiurati che prepararono l'attentato contro Adolf Hilter del 20 luglio 1944 hanno rivolto un appello alla difesa della democrazia dal partito Alternativa per la Germania (Afd), all'opposizione al Bundestag, e da altre formazioni di estrema destra. Sul quotidiano “Berliner Morgenpost”, gli autori dell'appello mettono in guardia dal rischio del collasso dell'ordinamento liberaldemocratico e affermano: “Sono stati i nostri genitori, nonni e bisnonni a opporsi all'ingiustizia nazista come combattenti della resistenza”. Il testo prosegue: “Come parenti e discendenti, esortiamo tutti i concittadini a far fonte contro la Nuova Destra nel nostro Paese e in tutta Europa”. Tutti devono sentirsi responsabili di “preservare e difendere la liberaldemocrazia e lo Stato di diritto”. Intitolato “Imparare dalla storia, rafforzare la democrazia”, l'appello ha tra gli oltre 280 firmatari i discendenti del teologo luterano Dietrich Bonhoeffer, del colonnello Claus Schenk von Stauffenberg e del sindaco di Lipsia Carl Friedrich Goerdeler, tutti giustiziati a seguito dell'attentato contro Hitler. Gli autori sottolineano che i populisti e i nemici della democrazia stanno guadagnando sostegno in diversi Paesi alimentando paura, sfiducia e odio, sentimenti che trovano la popolazione molto ricettiva in tempi di crisi. “Abbiamo già visto in Germania a cosa può portare tutto questo”, è l'avvertimento nell'appello con riferimento all'ascesa del nazismo. (segue) (Geb)