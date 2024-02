Germania: appello dei discendenti dei congiurati contro Hitler, difendere la democrazia da Afd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai piani di Afd per la “remigrazione” e all'esitazione “impotente” di fronte all'estrema destra da parte dei partii democratici, che oscillano tra “ingraziarsene” gli elettori, “l'arroganza escludente e le fantasie proibizioniste”, i firmatari dell'appello evidenziano che “deve suonare un campanello d'allarme per tutti i sostenitori della società aperta”. Le strutture e le istituzioni democratiche possono, infatti, “crollare si i cittadini non le sostengono e non contribuiscono a preservarle”. Per tale ragione, è necessario un impegno più forte da parte dei democratici. In tale prospettiva, le manifestazioni contro Afd e la destra radicale in corso in Germania rappresentano un “segnale incoraggiante, ma da sole non bastano: è ancora più importante votare”, già alle elezioni europee di giugno. Il timore è che l'estrema destra possa approfittare dell'astensionismo. Nel frattempo, è motivo di preoccupazione che “i partiti democratici non abbiano finora condotto sufficienti campagne elettorali”. (segue) (Geb)