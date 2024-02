Germania: appello dei discendenti dei congiurati contro Hitler, difendere la democrazia da Afd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il voto in programma a settembre per il rinnovo dei parlamenti in Brandeburgo, Turingia e Sassonia non dovrebbe premiare Afd, prima nei sondaggi in tutti e tre gli Stati della Germania orientale. Secondo i discendenti dei congiurati contro Hitler, oltre alle elezioni, per fermare la destra radicale è infine importante anche “il dibattito con amici, conoscenti, colleghi e nei mezzi di informazione”. Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Tale valutazione vale anche per la sezione del partito in Brandeburgo. In Sassonia e Turingia, Afd è invece classificata come accertato gruppo di estrema destra. (Geb)