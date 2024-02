Balcani: Tajani, Italia è stata assente, ora operiamo con grande intensità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è tornata “grande intensità” a operare nei Balcani dopo alcuni anni di assenza. Lo ha detto oggi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, lanciando la nuova piattaforma economica dei Rome Med Dialogues dedicata alle imprese, nel contesto della nona edizione dei “Rome MED Dialogues – Extraordinary Expert Meeting. L’intervento del ministro Tajani ha aperto la sessione “The role of Italian Growth Diplomacy in the Mediterranean”, l’unica aperta alla stampa, che ha visto la partecipazione attiva di aziende italiane e associazioni di categoria, accanto ai principali esperti e ricercatori della regione del Mediterraneo. “Oggi pomeriggio incontrerà i ministri degli Esteri di tutti i Paesi dei Balcani riuniti. E’ l’ennesima riunione che facciamo a Roma, e ci saranno anche le imprese, per studiare come rinforzare a nostra presenza”, ha detto Tajani, ricordando anche il Business Forum tenuto nei mesi scorsi a Belgrado e la “partita di ritorno” prevista a Trieste. Il titolare della Farnesina ha detto che il Quintetto per i Balcani, che annovera Regno Unito, Germania, Francia, Stati Uniti e Italia, era diventato un “Quartetto” per via dell’assenza dell’Italia durante i governi precedenti. “Non ci chiamavano più. Devo dire che la presenza militare aiuta a dare un’immagine di presenza. I nostri militari sono ovunque e sono graditissimi”, ha concluso Tajani.(Res)