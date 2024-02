Riforme: De Cristofaro, da Avs oltre mille emendamenti su premierato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mito della governabilità genera mostri. Il premierato all'italiana di Meloni e soci è un pasticcio, una proposta inemendabile. Un testo sbagliato non si può modificare o migliorare, ma solo bocciare. Non sono d'accordo tra di loro e presentano un'accozzaglia di norme pasticciate che non servono a garantire la stabilità del Paese. Siamo contrari al presidenzialismo, al semi-presidenzialismo e al premierato perché riteniamo che la figura del presidente della Repubblica, unico garante dell'unità del Paese, vada tutelata e non messa in mora. Alleanza verdi e sinistra è contraria all'elezione diretta del premier, ed è contraria alla messa in mora del presidente della Repubblica. Avs in commissione ha presentato oltre mille emendamenti dalla sfiducia costruttiva ai quorum di garanzia, dai soppressivi sull'elezione diretta al ruolo del Parlamento". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Il totem della governabilità a tutti i costi non può offuscare il ruolo di garante dell'inquilino del Quirinale - prosegue il parlamentare -. Già oggi, con l'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e dei voti di fiducia, c'è uno sbilanciamento verso quello esecutivo. L'elezione diretta è un inganno, perché il premier potrà poi essere cambiato dalla maggioranza a proprio piacimento e tornaconto. E il premier di riserva è una proposta che fa ridere se non ci sarebbe da piangere. Con il doppio attacco sferrato dalla destra sulle riforme, Autonomia differenziata e premierato, c'è il rischio concreto di una torsione democratica. Fratelli d'Italia ha fretta perché deve bilanciare la scellerata legge sull'Autonomia differenziata voluta dalla Lega, ma per modificare la Costituzione non si può correre. Il governo del capo che vorrebbe la Meloni fa saltare in un colpo solo tutto il complesso meccanismo di bilanciamento dei poteri che ha garantito al nostro Paese una democrazia seppur imperfetta per settant'anni. Ci sarà un motivo - conclude De Cristofaro - se nessun Paese al mondo ha adottato questo sistema". (Rin)