Imprese: Al via "Accanto", il podcast per scoprire A2A dalle voci di chi lavora nel Gruppo

- Al via da domani la prima puntata di Accanto, la nuova serie di podcast frutto della collaborazione fra A2A, Chora Media e Bea – Be a Media Company. L'iniziativa innovativa racconta il Gruppo "dall'interno": Francesco Oggiano, editor at large di Will Media, giornalista e videomaker, ha seguito i primi passi di Claudia, neoassunta di A2A, per raccontare l'azienda da una prospettiva inedita e autentica, mostrando quali opportunità offre ai professionisti di oggi e di domani, Gli episodi saranno disponibili sulle principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcasts). (Com)