Piemonte: assessore Poltiche sociali, 478 nuove madri grazie a 'vita nascente'

- Nel 2023 il fondo Vita Nascente ha permesso alle associazioni di tutela materno infantile ed ai servizi sociali di seguire e supportare concretamente 478 madri e i loro bambini. Un successo oltre ogni aspettativa, che ci dice che siamo sulla strada giusta, e che ha superato ampiamente il nostro obiettivo iniziale di cento madri e bambini. Lo ha affermato l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, presentando i risultati delle attività svolte nel 2023. "A suggellare la prospettiva futura di Vita Nascente abbiamo scelto di adottare come installazione permanente del Grattacielo la scultura 'L'Albero della Vita', inaugurata oggi e che d'ora in avanti segnerà con fiocchetti rosa e azzurri il numero dei bambini e delle bambine nate in Piemonte con il sostegno di Vita Nascente ogni anno", ha concluso Marrone.(Rpi)