Iraq: fonti stampa, assassinato esponente di alto rango del gruppo sciita Asaib Ahl al Haq (2)

- Asaib Ahl al Haq è uno dei gruppi paramilitari iracheni che compongono la Resistenza islamica in Iraq, movimento sotto l’ombrello dell’Iran, che ha rivendicato l’attacco sferrato la scorsa settimana contro una base statunitense al confine tra la Siria e la Giordania, costato la vita a tre militari statunitensi. In risposta, Washington ha lanciato una serie di raid colpendo oltre 85 obiettivi dei pasdaran iraniani e delle milizie affiliate in Iraq e in Siria. Come ha riferito il comando centrale degli Stati Uniti, sono stati utilizzati numerosi aerei, tra cui bombardieri a lungo raggio e sono state utilizzate più di 125 munizioni di precisione. Le strutture colpite dagli Usa includono centri operativi di comando e controllo, centri di intelligence, depositi di razzi e missili, depositi di droni e strutture logistiche dei pasdaran e di gruppi affiliati che hanno agevolato gli attacchi contro Stati Uniti e paesi della coalizione. (Irb)