Giappone-Italia: Meloni, grande interesse a sviluppo partenariati industriali e tecnologici

- Un forte e reciproco interesse a rafforzare i legami fra settore privato italiano e giapponese. È quanto è emerso dall’incontro fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici dei grandi Gruppi giapponesi con interessi in Italia, che si è svolto presso la Residenza dell’Ambasciatore a Tokyo, in occasione della visita del presidente Meloni in Giappone. L’Italia - ha sottolineato Meloni davanti ai vertici di Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Ltd, Ntt Corporation, Denso Corporation, Ebara Corporation, Mitsubishi Ufj Financial Group Inc (Mufg), Mitsui & Co. Ltd, Marubeni Corporation - guarda con grande interesse all’ulteriore sviluppo di partenariati industriali e tecnologici con il Giappone, in particolare nei settori innovativi come la microelettronica, l’energia, l’aerospazio, l’intelligenza artificiale, la biomedicina e la robotica.(Rin)