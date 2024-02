Gaza: Lazzarini (Unrwa) invitato a consiglio informale sviluppo a Bruxelles lunedì 12 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, è stato invitato a partecipare al Consiglio Ue Affari esteri di lunedì prossimo. Lo ha confermato il portavoce europeo per gli Affari esteri e del Servizio europeo per l'Azione esterna (Seae), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "È della massima importanza, naturalmente, che le accuse" ai danni dell'Unrwa, "siano indagate in modo appropriato. È importante per noi, che siamo uno dei maggiori donatori, ma è anche importante per le Nazioni Unite e per l'agenzia stessa.", ha detto Stano confermando che questa è la posizione dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. L'Unrwa, ha poi aggiunto il portavoce europeo, "sta svolgendo un lavoro molto importante, non solo per le centinaia di palestinesi a Gaza, ma anche in Cisgiordania, in Giordania, in Libano e in Siria. Questo è un punto molto importante che l'Alto rappresentante vuole che si tenga presente quando si parla del futuro dei finanziamenti all'Unrwa e dell'importanza di chiarire cosa è successo e come è stato possibile che succedesse". I ministri europei ne discuteranno lunedì prossimo, ha poi concluso, quando ci sarà "un'ottima occasione" nel corso della riunione informale dei ministri dello Sviluppo, dove il commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, "è stato invitato a partecipare", ha aggiunto Stano. (segue) (Beb)