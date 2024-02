Gaza: Lazzarini (Unrwa) invitato a consiglio informale sviluppo a Bruxelles lunedì 12 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stati membri avranno l'opportunità di discutere direttamente con lui per vedere come l'Agenzia sta procedendo, cosa sta facendo e potranno scambiarsi opinioni sulla strada da seguire". "Ho invitato il commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, a partecipare al prossimo consiglio informale Sviluppo del 12 febbraio", aveva confermato anche Borrell ieri, scrivendo sul blog del Seae e rimarcando l'importanza dell'Unrwa nell'assistenza dei civili di Gaza e il rischio dovuto allo stop dei fondi all'Agenzia Onu deciso da molti Stati, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia. "Se l'Unrwa dovesse interrompere o limitare i servizi, cosa che potrebbe accadere già alla fine di febbraio, si aggraverebbe notevolmente la drammatica crisi umanitaria in corso", aveva critto Borrell. (Beb)