© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) è giunta oggi a Baku per monitorare le elezioni presidenziali dell'Azerbaigian che si terranno il 7 febbraio. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Apa", la delegazione è guidata dal segretario generale dell'Osce, Zhang Ming. L'organizzazione è stata inviata direttamente dalla Commissione elettorale centrale dell'Azerbaigian. (Rum)