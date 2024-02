Speciale difesa: Russia, Putin elogia lavoro dell'industria militare nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria della difesa russa dimostra risultati lodevoli, operando a buon ritmo. Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo ad un forum militare a Tula. Il presidente ha osservato che i lavoratori dell'industria della difesa russa ora forniscono non solo prodotti di alta qualità, ma anche il numero necessario di armi. La produzione degli equipaggiamenti per i militari, secondo Putin, è cresciuta di 10 volte. Inoltre, il numero di veicoli corazzati e altri mezzi per condurre la lotta armata è anche aumentato di più volte. La Russia aumenterà gli ordini di armi presso le imprese dell'industria della difesa per rifornire le scorte, ha detto ancora il leader russo, sottolineando che lo Stato sosterrà in ogni modo tutte le iniziative legate allo sviluppo della produzione. (Rum)