Speciale difesa: Gaza, forze Israele, recuperati documenti su uso moschee per scopi terroristici

- Le truppe delle Forze di difesa israeliane (Idf) operative a Gaza hanno sequestrato dei documenti contenenti informazioni dettagliate sul presunto utilizzo delle moschee per scopi terroristici da parte del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) il portavoce in lingua araba delle Idf, Avichay Adraee. “Sulla base delle informazioni di intelligence raccolte durante la manovra di terra, nonché delle operazioni di monitoraggio effettuate dalle nostre forze sul campo, numerose moschee sono state utilizzate dalle organizzazioni terroristiche di Hamas e della Jihad islamica con il fine di immagazzinare armi, creare punti di accesso ai tunnel sotterranei e stabilire punti di raccolta operativi”, ha scritto Adraee. “Dall’inizio dell'operazione di terra, le forze delle Idf hanno scoperto decine di infrastrutture terroristiche all’interno delle moschee di tutta la Striscia”, ha aggiunto il portavoce. Secondo Adraee, i documenti recuperati “misurano il grado in cui Hamas è penetrato nella leadership religiosa con lo scopo di trasmettere messaggi di incitamento, odio e incoraggiamento alla popolazione a unirsi alle organizzazioni terroristiche”. (Res)