Speciale difesa: Gaza, ministro Difesa Israele, nessuna pausa guerra al nord senza ripristino sicurezza per abitanti

22 luglio 2021

- La pausa nella guerra tra lo Stato di Israele e il movimento islamista palestinese Hamas “non si applicherà al confine settentrionale” della Striscia di Gaza, dove opera il partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, finché non sarà ripristinata una "situazione di sicurezza" per gli abitanti del nord. È quanto ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, citato dal quotidiano “Times of Israel”, nel corso di un incontro con i militari dell’Unità alpina delle Forze di difesa (Idf) stanziati sul Monte Hermon, al confine con Siria e Libano. "Se Hezbollah pensa che quando ci sarà un cessate il fuoco nel sud noi ci fermeremo, commette un grosso errore", ha detto Gallant. “Fino a quando non sarà raggiunta una situazione che consentirà di ripristinare la sicurezza per gli abitanti del nord, non ci fermeremo. Potremo stare tranquilli solo quando si raggiungerà un accordo con la diplomazia o i mezzi militari”, ha aggiunto il ministro israeliano. (Res)