Speciale difesa: Corea del Nord, governo conferma altro lancio di missili da crociera, "normale collaudo"

- La Corea del Nord ha confermato di aver testato una “mega testata missilistica per missili da crociera” e un nuovo tipo di missile antiaereo al largo della costa occidentale del Paese. I test “fanno parte delle normali attività dell'amministrazione e dei suoi istituti di scienza della difesa affiliati per il rapido sviluppo delle tecnologie in vari aspetti come le funzioni, prestazioni ed il funzionamento di sistemi d'arma di nuovo tipo e non hanno nulla a che fare con la situazione regionale”, ha riferito l'agenzia di stampa statale “Kcna”. La conferma arriva dopo che l’esercito della Corea del Sud aveva denunciato il lancio da parte di Pyongyang di altri missili da crociera al largo della sua costa occidentale. Lo Stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane ha rilevato il lancio dei missili. Dall’inizio del nuovo anno il governo nordcoreano ha lanciato missili da crociera almeno quattro volte, incluso da un sottomarino, mentre Seul ha intensificato la sua collaborazione militare con gli Stati Uniti e il Giappone. La prima esercitazione congiunta dei tre Paesi nel 2024 è stata avviata il 22 gennaio. (Git)