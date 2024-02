Speciale difesa: Mar Rosso, Dreosto (Lega), con commando tattico riconosciuto ruolo internazionale Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta dell'Ue di affidare all'Italia del comando tattico dell'operazione Aspides anti-Houthi è un chiaro riconoscimento del ruolo internazionale del nostro Paese e della grande capacità delle nostre Forze armate, ancora una volta chiamate ad operare in scenari internazionali strategici per la difesa degli interessi nazionali ed europei. Bene attivismo del governo italiano che con i partner europei e internazionali si è dimostrato ancora una volta leader su questioni di sicurezza e difesa dei nostri asset e interessi strategici, inclusa la libertà di navigazione". Lo dichiara in una nota Marco Dreosto, senatore e segretario della commissione Esteri e Difesa di palazzo Madama. (Com)