Unicredit: utile netto record a 8,6 miliardi nel 2023, per Orcel “è il miglior anno di sempre” (2)

- Guardando all’anno appena iniziato, Unicredit prevede un utile netto sostanzialmente in linea con l’anno 2023 e un rendimento del patrimonio netto tangibile (Rote) a circa 16,5 per cento, a riprova della capacità di proteggere la redditività in ogni fase del ciclo economico. Il gruppo prevede inoltre l’introduzione di una politica di distribuzione ordinaria a partire dal 2024 di almeno il 90 per cento dell’utile netto. Questi risultati dimostrano “cosa possiamo raggiungere quando mettiamo i clienti al centro di ciò che facciamo, e ci concentriamo sull’esecuzione della nostra trasformazione industriale, con ciascuno dei tredici paesi della nostra rete paneuropea che contribuisce al nostro successo”, ha sottolineato Orcel, evidenziando però che “se da un lato abbiamo superato di gran lunga le nostre ambizioni iniziali con Unicredit Unlocked, il nostro percorso è tutt’altro che terminato”. “La crescita dei ricavi netti, la disciplina dei costi senza rinunciare ad investire e nonostante l’inflazione, e l’efficienza del capitale – ha sottolineato –, hanno contribuito ad un Rote del 16,6 per cento (nel 2023), o del 20,5 per cento su un Cet1 ratio (principale indice di solidità di una banca) al 13 per cento. Il nostro Cet1 ratio al 15,9 per cento, la nostra resiliente qualità degli attivi e le nostre solide linee di difesa ci collocano in una posizione invidiabile per continuare a muoverci efficacemente in un ambiente incerto”. (segue) (Rin)