Unicredit: utile netto record a 8,6 miliardi nel 2023, per Orcel “è il miglior anno di sempre” (3)

- L’Ad ha spiegato che l’intenzione del gruppo è quella di “distribuire agli azionisti un totale di 8,6 miliardi di euro per il 2023, o il 100 per cento dell’utile netto, in attesa delle approvazioni, in rialzo di 3,35 miliardi di euro rispetto allo scorso anno, aumentando al contempo il nostro Cet1 ratio di circa 100 punti base al 15,9 per cento”. “Dal 2021 – ha ricordato –, abbiamo restituito 17,6 miliardi di euro ai nostri azionisti, grazie ad una generazione organica di capitale estremamente solida e con la sostenibilità dei nostri rendimenti assicurata dal nostro momentum strategico e dal significativo capitale in eccesso”. E, proprio sull’utilizzo del capitale in eccesso, Orcel ha spiegato che “chiariremo dopo l’Assemblea cosa farne”. "La mia opinione – ha concluso – è che debba essere usato o con una distribuzione ulteriore ai soci o per un'acquisizione se siamo in grado di dimostrare al mercato che rispetta i nostri parametri di creazione di valore. Finora non siamo stati in grado di farlo, ma non escludo che sarà possibile in futuro". (Rin)