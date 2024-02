Ue: Eurostat, prezzi alla produzione industriale in calo a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I maggiori cali mensili sono stati registrati in Irlanda (-12 per cento), Paesi Bassi (1,8 per cento) Estonia (1,4 per cento), Italia e Germania (-1,2 per cento) La Spagna ha fatto registrare un calo dello 0,2 per cento. Aumenti sono stati osservati in Grecia (+1 per cento), Belgio (+0,5 per cento), Cipro e Lussemburgo (entrambi +0,3 per cento) e in Francia (+0,1 per cento). Rispetto a dicembre 2022, in area euro i prezzi sono diminuiti del 27,5 per cento per l'energia e del 4,9 per cento per i beni intermedi, mentre sono aumentati del 2,8 per cento per i beni strumentali, del 3 per cento per i beni di consumo durevoli e del 3,2 per cento per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono diminuiti dello 0,4 per cento. In Ue, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti del 25,6 per cento per l'energia e del 5 per cento per i beni intermedi, mentre sono aumentati del 2,4 per cento per i beni di consumo durevoli, del 2,8 per cento per i beni strumentali e del 3 per cento per i beni di consumo non durevoli. I prezzi dell'industria totale, esclusa l'energia, sono diminuiti dello 0,6 per cento. I maggiori cali annuali sono stati registrati in Irlanda (-43,5 per cento), Italia (-20,5 per cento) e Bulgaria (-19,8 per cento). Fra le economie maggiori, i Paesi Bassi hanno fatto registrare un calo del 9,7 per cento, la Germania dell'8,7 per cento, la Spagna del 6,3 per cento e la Francia dello 0,9 per cento. Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Lussemburgo (+20,2 per cento), Slovacchia (+13,3 per cento) e Slovenia (+2 per cento). (Beb)