Credito: Grassi (Confindustria Varese), in calo del 10 per cento i prestiti alle imprese del territorio

- Calano i prestiti alle imprese industriali varesine. Lo stock del credito concesso al settore manifatturiero locale dal sistema bancario a settembre 2023 e stato pari a 3,4 miliardi di euro, in diminuzione del -10,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (in cui i prestiti si attestavano sui 3,8 miliardi). Questo è quanto emerge da una rilevazione del Centro Studi di Confindustria Varese. Il dato varesino è sostanzialmente in linea con il risultato nazionale (che registra un -10,5 per cento), ma risulta leggermente più accentuato rispetto alla media lombarda (-9,3 per cento) ed è comunque assestato sugli stessi trend a cui si assiste in altre province manifatturiere dentro e fuori regione. Per quanto riguarda, invece, le sofferenze, sempre a settembre 2023, risultavano pari a 51 milioni di euro e riguardavano l’1,5 per cento del totale dei prestiti erogati alle imprese, segnando un leggero incremento rispetto al trimestre precedente (a giugno 2023 si attestava all’1,4 per cento). Questi dati, tuttavia, vanno letti nel loro complesso: pur risultando leggermente in salita rispetto alla precedente rilevazione (50 milioni a giugno 2023), infatti, sono comunque lontanissimi dai livelli che si registravano nel 2020, quando i valori erano sui 171 milioni di euro, e in diminuzione se paragonati allo stesso periodo del 2022 (62 milioni). La situazione, sotto questo punto di vista, può dirsi, dunque, al di là delle variazioni di mese in mese, in miglioramento nel medio e lungo periodo. Altro parametro tenuto sotto stretta osservazione dalla rilevazione del Cetro Studi di Confindustria Varese è quello del “Tasso annualizzato di ingresso in sofferenza”, ovvero le velocità con cui si formano le nuove sofferenze. (segue) (Com)