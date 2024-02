Credito: Grassi (Confindustria Varese), in calo del 10 per cento i prestiti alle imprese del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato varesino, a settembre 2023, si attestava a poco più dello 0,9 per cento, tornando a crescere rispetto allo 0,5 per cento rilevato nel settembre 2022. Il dato, in linea con la media nazionale (0,9 per cento, costante da mesi) e superiore di poco allo 0,7 per cento della regione Lombardia, risulta tuttavia allineato oppure migliore rispetto a quanto totalizzato da altre province industriali lombarde. Le cause di questi andamenti sono da attribuire, principalmente, ad una minore domanda di credito da parte delle imprese, a seguito dell’aumento del livello generale dei tassi di interesse e ad una maggiore rigidità del settore bancario sui criteri di offerta dei prestiti. Gli ultimi dati di Banca d’Italia rilevano, infatti, un nuovo trend di incremento del tasso d’interesse armonizzato per prestiti erogati alle imprese italiane: dopo il 5,01 per cento di agosto, il tasso è salito al 5,35 per cento a settembre, al 5,46 per cento ad ottobre e infine al 5,59 per cento a novembre, avvicinandosi sempre di più al record di ottobre 2008, quando si arrivò a un preoccupante 5,84 per cento. (segue) (Com)