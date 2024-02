Credito: Grassi (Confindustria Varese), in calo del 10 per cento i prestiti alle imprese del territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lo scenario che prospettano i dati del Centro Studi di Confindustria Varese - commenta il Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi non è da sottovalutare. Le difficoltà di accesso al credito si sommano a una serie di dinamiche, la maggior parte dettate da motivi di geopolitica, che conducono tutte ad una generale erosione delle marginalità delle nostre imprese e, dunque, della loro redditività e della loro liquidità. Quadro, d'altronde emerso chiaramente anche a livello nazionale e sottolineato negli ultimi rapporti del Centro Studi di Confindustria che hanno evidenziato 'una percezione negativa su aumento dei costi, condizioni finanziarie, disponibilità di materiali, impianti e manodopera' ". Elemento di ulteriore preoccupazione, rileva Grassi, "è poi il fatto che il 2024 sarà l'anno in cui si concentreranno i rimborsi dei prestiti erogati durante l'emergenza Covid. Tutto ciò rende ancor più urgente dotare il nostro sistema economico di un piano industriale ad ampio spettro e che guardi in maniera specifica al sostegno agli investimenti, a partire da 'Transizione 5.0', di cui siamo in attesa dei dettagli che tardano ad arrivare". Alle aziende, invece, "il compito di ripensarsi guardando con più coraggio al mercato dei capitali, quale strumento finanziario a supporto dei propri progetti di crescita. Un punto su cui, come Confindustria Varese, continueremo ad insistere con un'opera di informazione e crescita culturale", conclude Grassi.