Taiwan: presidente Tpp, avremmo vinto elezioni se il voto fosse limitato ai laureati

- Il presidente del Partito popolare di Taiwan (Tpp), Ko Wen-je, è finito al centro delle critiche dopo aver insinuato che la forza politica avrebbe potuto vincere le elezioni del 13 gennaio se l'elettorato si fosse limitato ai laureati. In un comizio tenuto nel fine settimana a Hsinchu, nel nord di Taiwan, Ko ha tracciato un bilancio delle votazioni presidenziali, dove il Tpp si è classificato ultimo con il 26,5 per cento dei consensi. Nelle elezioni legislative disputate in concomitanza con le prime, invece, il Tpp ha guadagnato solo otto dei 113 seggi in palio. Nonostante i risultati, Ko ha affermato che la forza politica ha "un grande vantaggio strategico", e cioè quello di essere l'unica alternativa al Dpp e ai nazionalisti del Kuomintang (Kmt), il principale partito all'opposizione. Ko ha dunque definito il Tpp un partito "d'élite", che poggia su un elettorato giovane, istruito e dall'orientamento centrista. "Se esistesse una regola che limitasse il voto agli elettori con un'istruzione universitaria", il Partito popolare avrebbe vinto, ha aggiunto, scatenando la reazione dei suoi avversari politici. Mentre il deputato del Kmt Wang Hung-wei ha derubricato le osservazioni alla "ennesima gaffe" del presidente del Tpp, il deputato del Dpp Lin Chu-yin ha accusato Ko di nutrire un "arrogante pregiudizio" nei confronti delle persone meno istruite.(Res)