Smog: Europa verde, a Milano aria irrespirabile, introdurre mezzi gratis e "domeniche a piedi"

- A Milano e in tutta la pianura padana "l'aria è irrespirabile da giorni, con costanti sforamenti dei limiti per i principali inquinanti. Non possiamo lasciare che la situazione rimanga quella attuale. Siamo consapevoli che le misure strutturali del Comune di Milano (come Area B) sono già più rigide di quelle emergenziali di Regione Lombardia, ormai obsolete e insufficienti, ma per contrastare lo smog serve ancora di più". Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Europa Verde Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini. "Innanzitutto - rilevano - abbiamo bisogno di una campagna di comunicazione efficace e capillare, che sensibilizzi i cittadini sui rischi legati all'esposizione ad aria fortemente inquinata e li informi quando si superano i limiti Ue, come fatto a Londra dal sindaco Sadiq Kahn. Inoltre crediamo serva urgentemente un piano con azioni per ridurre le emissioni nei momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo: come la temporanea gratuità dei mezzi pubblici e blocchi del traffico mirati. Da settimane siamo al lavoro su un nuovo modello per reintrodurre le 'domeniche a piedi', per permettere alle persone di sperimentare una città più libera dalle auto. Siamo fiduciosi che presto anche questa proposta troverà spazio di discussione in aula consiliare". Si tratta, sottolineano Cucchiara e Gorini "di misure costose, misure che dovrebbero essere attivate e finanziate direttamente da Regione Lombardia, la quale invece continua a battagliare contro l' Unione Europea per derogare alla normativa sulla qualità dell'aria". "Non si tratta di essere ecologisti o meno, tutti i milanesi in questi giorni stanno sperimentando disturbi legati alla pessima qualità dell'aria che respirano e noi siamo a disposizione per collaborare con il Sindaco e la Giunta al fine di dargli le risposte che meritano", concludono. (Com)