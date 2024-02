Spagna: ministra Ribera, ben posizionati per affrontare sfida emissioni zero nell’industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha assicurato che la Spagna "è in una buona posizione" per affrontare la sfida di raggiungere le emissioni zero nell'industria. Lo ha detto all'apertura del 12mo Simposio internazionale d'impresa Funseam, insieme al presidente dell'organizzazione e di Enagas, Antonio Llardén. Ribera ha spiegato che è necessario "essere intelligenti" per gestire le risorse disponibili, senza dimenticare che questo cambiamento può essere visto come una "minaccia dalla società". Per questa ragione, la ministra ha aggiunto che l'Europa deve passare da un modello basato sull'importazione di combustibili fossili a uno incentrato sull'uso efficiente delle risorse, oltre a promuovere l'uso delle risorse locali. "Abbiamo fatto molto, ma non è abbastanza", ha concluso. (Spm)