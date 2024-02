Libia: capo Commissione elettorale, candidatura figlio Gheddafi è competenza di magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio di amministrazione dell'Alta commissione elettorale della Libia, Imad al Sayeh, ha detto che la candidatura alle elezioni presidenziali di Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto colonnello libico Muammar Gheddafi, è di competenza esclusiva della magistratura e non della Commissione. Parlando all'emittente televisiva libica "Libya al Ahrar", Al Sayeh ha inoltre sottolineato che l'Alta commissione elettorale libica "è pronta, da un punto di vista logistico, al 70 per cento" per tenere le elezioni quest'anno. Il capo della Commissione ha evidenziato la necessità di "un governo responsabile della supervisione logistica e di sicurezza del processo elettorale", il quale "dipende dalla serietà del nuovo governo, se formato, nel sostenere le elezioni". Secondo Al Sayeh, "l'intera questione ruota attorno a questo governo, che deve attenersi a ciò che gli è stato assegnato per sostenere la Commissione elettorale". (segue) (Lit)