Libia: capo Commissione elettorale, candidatura figlio Gheddafi è competenza di magistratura (2)

- Da anni continuano le polemiche sulla questione dell'eleggibilità di alcuni candidati alle elezioni, come Saif al Islam Gheddafi, oltre a personaggi con doppia cittadinanza, come Khalifa Haftar, il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), che ha la cittadinanza sia libica che statunitense. L’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha più volte dichiarato pubblicamente che tutti devono potersi candidare in Libia, inclusi quindi personaggi divisivi come Saif al Islam, Haftar e il premier del Governo di unità nazionale (Gun, l’esecutivo riconosciuto dall’Onu basato a Tripoli), Abdulhamid Dabaiba. Nel novembre del 2021, Saif al Islam Gheddafi aveva presentato personalmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali libiche (che poi non si sono più tenute) nella città di Sebha, nella regione meridionale del Fezzan. Si era trattato della prima (e unica) apparizione in pubblico di Saif al Islam Gheddafi dal 2011. Secondo i sondaggi pubblicati allora, Saif aveva buone chance di arrivare al ballottaggio. Il figlio del defunto rais libico ha oggi 51 anni, parla correntemente inglese e vanta un dottorato alla London School of Economics. Durante il regime del padre Muammar stava lavorando per avviare una liberalizzazione dell’economia libica. Prima della caduta del regime nel 2011, Saif al Islam era considerato il volto moderno della Libia. Saif al Islam è ancora ricercato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini contro l’umanità. Nel 2015, il secondogenito del rais libico era stato condannato a morte, salvo poi essere liberato nel 2017 a seguito di un’amnistia e da allora vive nascosto in una località sconosciuta. (segue) (Lit)