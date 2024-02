Libia: capo Commissione elettorale, candidatura figlio Gheddafi è competenza di magistratura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal febbraio 2022 la Libia è spaccata tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Dabaiba, riconosciuto dalla comunità internazionale e appoggiato soprattutto dalla Turchia; dall’altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Osama Hammad, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, sostenuto inizialmente da Egitto e Russia ma ormai sempre più abbandonato a sé stesso. A detenere il potere nella Libia orientale è il generale a capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico Haftar. Per uscire dallo stallo politico, l'inviato Onu Bathily sta portando avanti un'iniziativa rivolta ai cinque principali soggetti istituzionali libici – il Consiglio presidenziale, la Camera dei rappresentanti (la Camera bassa eletta nel 2014 che si riunisce nell’est), l’Alto Consiglio di Stato (il “Senato” con sede a Tripoli), il Gun e il Comando generale dell’Enl. Questi cinque “stakeholder” dovrebbero nominare tre rappresentati che dovranno sedere allo stesso tavolo per trovare un compresso sulle cosiddette “questioni irrisolte”: il secondo turno obbligatorio delle elezioni presidenziali; la validazione delle elezioni presidenziali insieme a quelle parlamentari; la formazione di un “nuovo governo” incaricato di portare il Paese al voto. (Lit)