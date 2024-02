Imprese: Nhood potenzia le linee di business in Italia, Carlo Masseroli nuovo ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nhood, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, potenzia le sue linee di business in Italia, con l'obiettivo di rafforzare la propria leadership nel settore attraverso un team di professionisti con competenze trasversali per fornire servizi sempre più client-oriented. Carlo Masseroli assume il ruolo di Amministratore delegato di una struttura che si dota di tre business line: Development, Planning & Promotion (DEV); Property & Asset Services (PAS); Resources & Fund Investment (RFI). La prima, guidata dallo stesso Masseroli, ha la funzione di coordinare progetti di sviluppo ed è responsabile dei profitti e della redditività dei progetti approvati da clienti e investitori. PAS, sotto la responsabilità di Luigi Lancia, si occupa della gestione economica/operativa dei siti esistenti per garantirne l'efficienza e guida la crescita del business. Lancia sarà anche responsabile dell'acquisizione di nuovi mandati, dell'implementazione dell'offerta di Food & Beverage e della strategia CSR della società. Ethel Brezzo è la responsabile di RFI, che svolge attività in ambito Capital Markets, Fund Management, Finance&Legal, Human Resources e Information Systems.A DEV, PAS e RFI si aggiungono quattro funzioni strategiche che supporteranno, in maniera trasversale, le tre business line: ESG, Business Data, Business Development e Brand Marketing.(Com)