- L'inflazione dell'Italia dovrebbe arrivare all'1,8 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle prospettive intermedie dell'Ocse, che ha corretto al ribasso il dato dello 0,8 per cento rispetto a quello annunciato a novembre. Nel 2025, invece, la crescita prevista dei prezzi è del 2,2 per cento (-0,1 per cento). (Frp)