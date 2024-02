G7: Meloni a Kishida, difficile essere all’altezza del vostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo passaggio di consegne tra Italia e Giappone della presidenza del G7 dopo la presidenza nipponica “che ha fatto un lavoro straordinario non sarà facile essere all’altezza: avete tracciato un solco sul quale è molto facile lavorare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevuta dall’omologo giapponese Fumio Kishida, presso la sede del governo nipponico. “Sono molto contenta di essere qui, è significativo che in poco più di un anno questo sia il nostro quarto incontro bilaterale da quando abbiamo deciso di elevare la nostra collaborazione al rango di partenariato strategico. È stato fatto un lavoro straordinario di cui sono molto fiera. È ottima la nostra cooperazione a livello bilaterale e multilaterale”, ha aggiunto Meloni. (Rin)