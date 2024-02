Ocse: Pil mondiale nel 2024 a +2,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia mondiale dovrebbe crescere del 2,9 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle previsioni intermedie dell'Ocse, che ha corretto al rialzo di 0,2 punti le stime di novembre. Nel 2025, invece, l'organizzazione conferma per il Pil mondiale una crescita del 3 per cento. Per quest'anno la zona euro dovrebbe crescere dello 0,6 per cento (-0,3 per cento rispetto a quanto annunciato a novembre), mentre nel 2025 l'aumento previsto è dell'1,3 per cento (-0,2 per cento). Calano anche le stime per la Germania: nel 2024 allo 0,3 per cento (-0,3 per cento) e nel 2025 all'1,1 per cento (-1,1 per cento). L'Ocse ha corretto al ribasso l'aumento del Pil francese per il 2024, a 0,6 per cento (-0,2 per cento), ma mantiene invariato quello del 2025 all'1,2 per cento. Per la Spagna, invece, l'organizzazione aumenta il dato del 2024 dello 0,1 per cento rispetto a quello di novembre, portandolo all'1,5 per cento, mentre nel 2025 è confermata una crescita del 2 per cento. Stabili anche le previsioni per il Regno Unito, allo 0,7 per cento nel 2024 e all'1,2 per cento nel 2025, mentre gli Stati Uniti quest' anno dovrebbero crescere del 2,1 per cento (+0,6 per cento) quest'anno e dell'1,7 per cento quello successivo. E’ stato corretto al rialzo anche il dato della Russia, all'1,8 per cento nel 2024 (+0,7 per cento) e all'1 per cento nel 2025. (Frp)