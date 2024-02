Unicredit: Orcel, chiariremo dopo assemblea cosa fare con capitale in eccesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiariremo dopo l'assemblea che cosa faremo con il capitale in eccesso". Lo ha dichiarato l’Ad di Unicredit, Andrea Orcel, nel corso della conference call con gli analisti sui risultati del Gruppo al 31 dicembre 2023 relativi al quarto trimestre dello scorso anno e all'intero 2023. "La mia opinione - ha proseguito - è che debba essere usato o con una distribuzione ulteriore ai soci o per un'acquisizione se siamo in grado di dimostrare al mercato che rispetta i nostri parametri di creazione di valore. Finora non siamo stati in grado di farlo, ma non escludo che sarà possibile in futuro". (Rin)