Torino: denunciati 9 ragazzi per il nastro teso in strada a Settimo

- I Carabinieri di Settimo, grazie ai sistemi di videosorveglianza, hanno individuato e denunciato i 9 ragazzi che lo scorso 27 gennaio avevano teso un nastro di plastica in via Leinì bloccando la circolazione stradale. Sempre nella stessa serata i ragazzi avevano ostruito la strada in via Milano con dei bancali di legno e in Via Schiapparelli con cinque cassonetti di plastica per la raccolta differenziata. Si tratta di minorenni tra i 15 e i 16 anni. Sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e blocco stradale. Inoltre è stato arrestato il padre di uno dei ragazzi per spaccio di droga. (Rpi)