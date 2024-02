Ocse: inflazione nella zona euro al 2,6 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella zona euro l'inflazione dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento nel 2024 e al 2,2 per cento nel 2025. Lo ha riferito l'Ocse nelle sue prospettive intermedie. L'organizzazione vede entrambi i dati al ribasso dello 0,1 per cento rispetto a quelli annunciati a novembre. In Francia quest'anno è prevista un'inflazione al 2,7 per cento, lo stesso dato annunciato a novembre, mentre per il 2025 dovrebbe arrivare al 2,1 per cento, lo 0,1 per cento in meno rispetto alle ultime previsioni. In Spagna quest'anno l'inflazione dovrebbe arrivare al 3,3 per cento (-0,4 per cento), mentre nel 2025 al 2,5 per cento (-0,2 per cento). La Germania dovrebbe vedere la sua inflazione arrivare al 2,6 per cento nel 2024 per poi passare al 2 per cento nel 2025. In entrambi gli anni c'è una differenza dello 0,1 per cento in meno rispetto alle stime di novembre. La stessa correzione ha riguardato il dato del Regno Unito, al 2,8 per cento nel 2024 e al 2,4 per cento nel 2025. E’ stata corretta al ribasso dello 0,6 per cento anche la previsione dell'inflazione statunitense del 2024, al 2,2 per cento, seguita dal 2 per cento nel 2025. (Frp)