Sanità: Gemelli, cura pazienti e sostenibilità ambientale, al via progetto “Caring nature”

- Anche gli ospedali inquinano. Anzi sono considerati dei "grandi inquinatori" visto che consumano molte risorse energetiche, con conseguenti emissioni di carbonio (Co2) e una gran quantità di rifiuti da smaltire. Per queste ragioni, anche il mondo della sanità deve impegnarsi a fare la sua parte per ridurre la carbon footprint. È quanto chiede la Commissione europea, che ha lanciato un apposito bando Horizon, vinto dal progetto Caring Nature (acronimo di Climate neutral initiatives for Growing health and care unmet requirements) che ha come capofila scientifico l'Università Cattolica del Sacro Cuore e quale importante Partner sanitario il Policlinico Gemelli. Lo comunica in una nota la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Il progetto – prosegue la nota - vede la partecipazione di 19 Partner scientifici e tecnici di 11 Paesi europei (5 realtà sanitarie, 5 piccole e medie imprese innovative, 2 industrie, 6 università, 1 agenzia di certificazione). Responsabile scientifico è il professor Daniele Gui, già direttore della chirurgia d'urgenza della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, principal investigator per Fpg, la professoressa Sabina Magalini, già professore aggregato della facoltà di medicina della Università Cattolica e chirurgo d'Urgenza di Fpg, con il supporto tecnico - scientifico della direzione tecnica, Ict e innovazione tecnologie sanitarie (direttore Giovanni Arcuri) tramite Uo servizi energetici (Carlo Pesaro), con la partecipazione di Benedetto Bresa, facility manager, e di Pasquale Mari, project manager e consulente di Fondazione Policlinico Gemelli. (segue) (Com)