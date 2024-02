Sanità: Gemelli, cura pazienti e sostenibilità ambientale, al via progetto “Caring nature” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore della sanità (ospedali e altre strutture di erogazione di servizi sanitari) è responsabile del 4-5 per cento delle emissioni totali di gas serra (greeenhouse gases, Ghg) e le proiezioni da qui al 2050 danno in aumento le emissioni provenienti dall'ambito dell'healthcare, a meno che non vengano intraprese azioni di mitigazione”, ricorda il professor Gui. Tradizionalmente tuttavia il settore della sanità non è mai stato improntato ad una cultura ambientale (che passa anche per una maggior attenzione ai costi operativi e al risparmio energetico), perché la priorità assoluta è sempre e solo stata quella della cura dei pazienti. "Ma alla luce dei preoccupanti cambiamenti climatici in atto – prosegue Gui - è giusto che anche in questo settore vengano intraprese azioni concrete e immediate, volte a ridurre l'impatto delle attività sanitarie sull'ambiente, senza naturalmente derogare alla sicurezza di pazienti e operatori sanitari". "L'obiettivo di Caring nature, che racchiude nel suo nome il doppio significato di presa in carico del malato e dell'aver cura dell'ambiente è dunque di sviluppare nei prossimi tre anni soluzioni sostenibili e specifiche per il settore dell'healthcare, volte a ridurre le emissioni di carbonio e l'inquinamento”, ricorda la professoressa Magalini. "Saranno sviluppate e validate 10 azioni – aggiunge - sette delle quali mirate a ridurre direttamente l'impatto ambientale degli edifici, lo sfruttamento e lo smaltimento dei rifiuti e gli spostamenti dei pazienti; altre 3 riguardano la governance e l'engagement dello staff rispetto all'obiettivo di un ospedale verde". (segue) (Com)