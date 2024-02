G7: Meloni a Kishida, difficile essere all’altezza del vostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, che quest'anno regge la presidenza di turno del G7, dovrà sforzarsi per reggere il confronto con il Giappone, che ha guidato il G7 lo scorso anno. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si trova in visita ufficiale a Tokyo. "Sarà difficile essere all'altezza del vostro lavoro", ha dichiarato la presidente del Consiglio, impegnata in questo momento in un colloquio con l'omologo Fumio Kishida. (Git)