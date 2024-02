Regionali 2024: Confindustria, gli attori economici siano protagonisti della nuova legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vera partecipazione degli attori economici nell’intero quinquennio di legislatura. “Non può essere sufficiente la delega ed il confronto ristretto al solo momento elettorale, con successivi incontri saltuari e pletorici meramente formali nell’esercizio del mandato”. E' quanto chiede Confindustria Sardegna ai protagonisti della campagna elettorale per le Regionali 2024. “L’esperienza delle ultime legislature regionali – scrive Confindustria Sardegna in una nota - ha ampiamente dimostrato come risulti altrimenti notevole la distanza tra i proponimenti degli schieramenti vincitori della competizione elettorale, le aspettative comunque generate ed i risultati poi concretamente conseguiti”. L'associazione degli industriali sardi chiede “l’impegno ad un confronto vero, costante e strutturato, per tutti i prossimi cinque anni - sia sulla strategia complessiva della politica regionale che sulle tematiche specifiche e di comparto, tra il Governo regionale e la rappresentanza delle imprese. Almeno 4 incontri annuali per ciascun ambito tematico con il presidente ed i diversi assessorati”. La denatalità e l'invecchiamento della popolazione sarda è uno dei temi segnalati da Confindustria, un “gravissimo problema” che è “connesso alla dispersione ed emigrazione dei pochi giovani, allo spopolamento delle zone interne”. Per gli industriali sardi, “l’autonomia e lo sviluppo della Sardegna passano attraverso un rapporto forte, negoziale, competente e leale con la governance europea e nazionale, priva di velleitarismi o subalternità, mediante una equilibrata lettura del processo di riforma complessiva del federalismo, con riferimento alla nuova interpretazione del regime di specialità della regione, alla declinazione del principio di insularità ed alla assegnazione, ripartizione e spesa delle risorse pubbliche che consentano un reale riequilibrio”. (segue) (Rsc)