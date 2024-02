Regionali 2024: Confindustria, gli attori economici siano protagonisti della nuova legislatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Sardegna ha bisogno di una forte infrastrutturazione e connessione interna ed esterna, di una nuova legge urbanistica e di governo del territorio, della specializzazione e modernizzazione di agricoltura e agroindustria, di una organica politica di marketing turistico, della valorizzazione del potenziale ambientale e culturale, dell’equilibrio e dell’indipendenza energetica, di una istruzione potente per la crescita delle competenze tecniche e professionali, dell’incremento qualitativo e dimensionale delle imprese – si legge nella nota di Confidustria - Le risorse disponibili per lo sviluppo della Sardegna nel quinquennio 2024/2029 tra fondi europei, nazionali e regionali, sono stimabili in oltre 10 miliardi di euro. Occorre cogliere l’opportunità La rigenerazione sociale, per Confindustria Sardegna, dipende dalla rigenerazione economica dell’isola, cioè dalla sua capacità di produrre reddito attraverso l’impresa ed il lavoro, piuttosto che avvilupparsi all’interno di estemporanee logiche assistenziali e redistributive altrimenti votate ad inaridirsi nel medio-breve periodo”. Per Confindustria “l’industria negli ultimi decenni è stata progressivamente rimossa dalle politiche di sviluppo e dal vocabolario politico e mediatico della Sardegna. Oggi ridotta all’8,7 per cento del PIL Sardegna contro il 12,4 per cento delle altre regioni del mezzogiorno e del 20 per cento dell’Italia”. Per questo, secondo l'associazione degli industriali, occorre “riavviare una moderna politica industriale che nel valorizzare e salvaguardare il patrimonio produttivo esistente favorisca la crescita e l’attrazione di nuove attività ed iniziative. Per questo dobbiamo promuovere: la costituzione di una specifica Mission per l’Industria, il rilancio di una politica degli incentivi efficace e competitiva, una incisiva efficienza amministrativa, la razionalizzazione delle aree di insediamento produttivo, la salvaguardia della specialità e la positiva esperienza maturata in Sardegna dalla Zes, un affidabile rapporto pubblico/privato, l’investimento in competenze”. (segue) (Rsc)